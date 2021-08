Salvata tartaruga ferita a Marina di Cottone

RIPOSTO (CATANIA) – La Guardia costiera ha recuperato ed attivato la catena di soccorsi per salvare una tartaruga marina della specie protetta “Caretta Caretta” in evidente stato di difficoltà natatorie e respiratorie, portata a riva da bagnanti di un lido a Marina di Cottone. La testuggine, dell’età di 3/4 anni, aveva ingerito ami e presentava grovigli di lenza che potevano compromettere funzioni vitali.

L’animale, preso in consegna dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Riposto è stato affidato al Wwf – Sicilia Nord orientale e successivamente trasferito al Centro di recupero di Brancaleone per essere sottoposto alle necessarie cure per il suo successivo reinserimento nell’habitat marino.

La Guardia costiera invita tutti i cittadini a voler segnalare con tempestività al numero 1530 tutti gli avvistamenti o eventuali spiaggiamenti di specie protette ferite o in difficoltà (tartarughe marine, delfini, cetacei) al fine di attivare i soccorsi.