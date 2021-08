Catania, “pescata” un’auto nel torrente

CATANIA – Dall’emergenza incendi si passerà a breve all’emergenza bombe d’acqua, un problema che i cambiamenti climatici stanno rendendo d’attualità in Sicilia. L’accumulo di calore di questi mesi torridi porterà inevitabilmente ad abbondanti precipitazioni che rischiano di creare molti danni.

E’ corsa contro il tempo a Catania per la bonifica dei torrenti, a volte intasati da fitta vegetazione e rifiuti di ogni genere. Dopo gli interventi a Santa Maria Goretti (osservato speciale il torrente Forcile), uomini e mezzi del Comune stanno lavorando in altre zone sensibili di Catania e non mancano le sorprese.

Durante la bonifica del torrente Acquasanta a San Giorgio, all’altezza di via del Ruscello, è stata addirittura rinvenuta una carcassa d’auto che in un primo momento non era visibile dal momento era sommersa da fango ed altri detriti. Sul posto è stata inviata una gru per rimuovere il relitto abbandonato.

“Condanniamo ancora una volta simili azioni – afferma l’assessore comunale all’Ecologia, Fabio Cantarella – è inconcepibile trovare un’auto nell’alveo del torrente. Abbiamo richiesto una squadra specializzata per rimuovere l’ostacolo che in caso di forte pioggia avrebbe potuto ostacolare l’enorme portata d’acqua. La nostra azione, concordata il collega Arcidiacono della Multiservizi, prosegue con la pulizia di migliaia di caditoie, partendo naturalmente da quelle che ricadono nei punti più delicati della città”.