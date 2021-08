Turista mostra glutei: multa di 10mila euro

NOTO (SIRACUSA) – Un turista di 37 anni, residente a Milano ma di origini calabresi, la sera del 17 agosto è salito sulla scalinata della Cattedrale di Noto, in pieno centro storico, e si è abbassato i pantaloncini mostrando i glutei ai presenti.

Per l’uomo, che si è fatto scattare una foto e l’ha postata sul proprio profilo Instagram, è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e una sanzione di 10mila euro.

Lo stravagante turista è stato identificato dalla polizia.