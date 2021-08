Sindaco di Comiso offre ospitalità a profughi Afghanistan

COMISO – I profughi afghani potrebbero trovare ospitalità nell’ex base della Nato di Comiso, Il sindaco, Maria Rita Schembari mette a disposizione 50 unità abitative, nelle case che sorgono nella zona italiana dell’ ex base Base. La decisione è stata assunta in accordo con il presidente della Regione, Nello Musumeci.

L’area dell’ex base, infatti, da circa due anni, è transitata al demanio regionale e affidata in concessione al comune di Comiso. “La città di Comiso – spiega Schembari – è sempre in prima linea nelle emergenze umanitarie e non si tira indietro neanche in questa occasione, soprattutto dinnanzi alla tragedia di intere famiglie, ancor più delle donne che stanno fuggendo da un regime oscurantista che potrebbe riportarle indietro, verso un medioevo che fa orrore a ciascuno di noi”.