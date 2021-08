Ondata notturna di sbarchi a Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Diciassette sbarchi, con un totale di 330 migranti, si sono registrati dalla mezzanotte fino all’alba a Lampedusa. Ieri ce n’erano stati altri 4, con un totale di 70 persone, che hanno portato il numero degli approdi, per la giornata di ieri, a 10 con 235 migranti. In 24 ore sono giunti sull’isola 507 migranti. All’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 865 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250 posti.

Gli ultimi 4 barchini prima della mezzanotte sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto e dei carabinieri. Su un’imbarcazione, partita da Zuwara, erano in 39; sull’altra, di 6 metri, partita da Djerba, erano in 6. Ed ancora su una barca in vetroresina, salpata da Chebba, sono stati bloccati in 16, fra cui 2 donne e 2 minori.

La motovedetta dei carabinieri ha bloccato un barchino di 6 metri, anche questo partito da Chebba, con 9 tunisini. In mattinata altri 4 barchini sono stati avvistati dalle motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza.

Intanto sono 107 i migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e già pre-identificati, che da Lampedusa saranno trasferiti a Porto Empedocle. A trasferimento effettuato – a disporlo è stata la Prefettura, d’intesa con il Viminale, e a coordinarlo sarà la polizia – all’hotspot di Lampedusa resteranno 758 ospiti.