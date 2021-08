PALERMO – I carabinieri di Monreale hanno denunciato padre e figlia, di 51 e 32 anni, accusati di “fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti”.

I militari hanno fermato i due, a bordo di un furgone, che trasportavano, senza averne titolo, 350 batterie di fuochi d’artificio per quasi 1.500 chili. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso ulteriori verifiche per accertare i canali di approvvigionamento e i destinatari.