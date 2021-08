Covid: 20 nuovi morti in Sicilia

Sono 1.121 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.565 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 9%, ieri era al 12%.

L’isola resta nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c’è la l’Emilia Romagna con 558 contagi.

Gli attuali positivi sono 24.146 con un aumento di altri 686 casi. I guariti sono 415 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 20 vittime.

La Regione Sicilia ha precisato che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 7 del 22 agosto, 7 del 21 agosto, 4 del 20 agosto, 1 del 19 agosto, 1 del 6 luglio.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 817 i ricoverati, 29 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 88, quattro ricoverati in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 348, Catania 296, Siracusa 133, Caltanissetta 103, Enna 88, Ragusa 80, Trapani 67, Messina 4, Agrigento 2.

Nel resto d’Italia sono 4.168 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 5.923. Sono invece 44 le vittime in un giorno, rispetto alle 23 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.488.779, i morti 128.795. I dimessi e i guariti sono invece 4.224.429, con un incremento di 3.505 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.555 con un aumento di 617 casi nelle ultime 24 ore.

I tamponi molecolari e antigenici somministrati sono 101.341, ieri erano stati 175.539. Il tasso di positività è del 4,11%, in aumento rispetto al 3,3% di ieri. Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a ieri sono 158 in più.