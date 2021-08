Aci Trezza, 26enne uccisa a colpi di pistola: trovato impiccato a Trecastagni l’ex fidanzato

ACI CASTELLO – Una 26enne, Vanessa Zappalà, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza vicino al porticciolo, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. GUARDA LE FOTO

A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, è stato l’ex fidanzato della vittima, Antonino Sciuto, 38 anni. L’uomo, un rivenditore di auto di San Giovanni La Punta, che si è suicidato impiccandosi in un casolare di proprietà di un suo familiare nelle campagne di Trecastagni, in contrada Trigona. Nel muro accanto al suo corpo c’era una scritta di scuse ai propri genitori e ad alcuni familiari, ma nessun riferimento alla vittima.

Le ricerche all’interno del casolare sono state avviate dai carabinieri dopo il ritrovamento, nelle vicinanze, della Fiat 500 che Sciuto aveva noleggiato e che la notte scorsa aveva usato per recarsi a commettere l’omicidio. Nella vettura gli investigatori hanno trovato altri 28 proiettili di una pistola calibro 7,65, dello stesso tipo utilizzata per commettere l’omicidio. L’uomo non aveva il porto d’armi.

La sparatoria è avvenuta verso le tre della notte scorsa. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando l’ex fidanzato con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, e le ha sparato. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un’amica della vittima.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Acireale e del comando provinciale Catania che hanno avviato subito le indagini. Tutte le operazioni sono coordinate e autorizzate dalla Procura distrettuale di Catania.



L’ex fidanzato era stato denunciato per stalking da Vanessa Zappalà. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al solo divieto di avvicinamento.

I profili social di Antonino “Tony” Sciuto mostrano selfie con auto e moto di lusso, anche torso nudo mostrando una corona tatuata sul torace. E poi immagini riprese che oggi sembrano dei segnali premonitori, come quella di Scarface e la sua celebre frase ‘Io non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto’. Un’immagine salta con prepotenza agli occhi la foto di un uomo e di una donna di schiena su un terrazzo: lui le punta la pistola alla tempia e sulla schiena ha la scritta ‘I love you’ (foto sotto). E anche lo scatto della scritta, nero su pietra bianca, ‘I migliori inizi capitano dopo i peggiori finali’.

“Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare” è invece l’ultimo post pubblicato da Vanessa, il 19 luglio scorso, sul proprio profilo Facebook, in cui si definiva single. Diplomata all’istituto tecnico economico De Nicola di San Giovanni la Punta, viveva con la famiglia a Trecastagni dove lavorava in un panificio. La foto del profilo è accompagnata dalla frase mala mujer (cattiva donna), probabilmente in riferimento alla canzone del rapper spagnolo C. Tangana.

Montano la rabbia e il dolore sui social network tra gli amici di Vanessa. “Principessa. Sarai l’angelo più bello. Non mi può pace quante volte ti mandavo messaggi ‘stai attenta Vane…’, ‘Vane ho paura….’ E tu ‘Tranquilla non mi fa niente è solo geloso….’ Facevi casa e lavoro una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho senso di vuoto. Di angoscia”, scrive un’amica su Facebook.

Un’altra ragazza su Tik-Tok in un montaggio di foto della 26enne scrive: “Principessa mia dolcissima come farò a non vederti più, con chi parlerò la sera dal balcone?”. E attacca, insultando, l’ex fidanzato “bastardo maledetto hai tolto la vita a una ragazzina…”.