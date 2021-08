Covid, Sicilia sempre oltre quota mille

Sono 1.350 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 11.215 test eseguiti nelle ultime 24 ore.

Cifra in calo rispetto a ieri, ma con un numero di tamponi rapidi e molecolari quasi dimezzato rispetto al giorno precedente e che lascia comunque la Sicilia prima tra le regioni italiane quanto a contagi. Il tasso di positività sale a 12%.

Si contano altri 6 decessi che portano complessivamente a 6.219 i morti per Covid in Sicilia. I guariti sono 513. Attualmente sono ricoverati negli ospedali in area Covid 788 pazienti, di questi 84 in terapia intensiva (+6).

Questo il dettaglio nelle province: Catania 297, Palermo 274, Messina 170, Ragusa 161, Siracusa 127, Trapani 103, Caltanissetta 86, Agrigento 86, Enna 46.

Nel resto d’Italia sono 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.470. Sono 23 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 45 di ieri.

I dimessi e i guariti sono 4.220.924, con un incremento di 4.382 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 134.938 con un aumento di 1.517 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 175.539 i tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 255.218. Il tasso di positività è del 3,3%, rispetto al 2,9% di ieri; 472 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.767, rispetto a ieri sono 34 in più.