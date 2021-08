Messina, file chilometriche agli imbarcaderi

MESSINA – Per il controesodo a Messina si registrano file di ore agli imbarcaderi dei privati nella Rada San Francesco presa d’assalto dalla scorsa notte.

Auto incolonnate con file chilometriche a Messina nel viale della Libertà, viale Boccetta e via Garibaldi. Non si registrano invece code gli imbarchi delle Ferrovie dello Stato.

Un agente della polizia municipale di Messina è stato aggredito sul viale della Libertà da un uomo in coda per il traghettamento. L’aggressore è stato arrestato dagli agenti.

L’uomo esasperato dai tempi per l’imbarco è sceso dall’auto e ha aggredito a pugni l’agente in servizio davanti all’ingresso dei traghetti privati. L’agente è caduto sbattendo la testa. Trasportato in ospedale è stato medicato con 4 punti di sutura e sottoposto a tac, prognosi di 15 giorni.