Covid in Sicilia: sale il numero dei positivi

Sono 1.739 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri erano 1.508) a fronte di 20.812 test effettuati tra tamponi rapidi e molecolari. L’indice di positività si attesta sull’8,3%, lievemente inferiore rispetto all’8,5% di ieri.

La regione è ormai stabilmente prima in Italia per numero di casi. Oggi si registrano 12 nuovi decessi e 363 guariti.

Attualmente sono ricoverati 677 pazienti di cui 84 in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri).

Questo il dettaglio nelle province: Palermo 334, Catania 233, Messina 487, Siracusa 185, Ragusa 126, Trapani 95, Caltanissetta 105, Agrigento 93, Enna 81.

In Italia sono 7.470 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.224. Sono 45 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.478.691, i morti 128.728. I dimessi e i guariti sono invece 4.216.542, con un incremento di 5.462 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 133.421 con un aumento di 1.959 casi nelle ultime 24 ore

I tamponi somministrati sono 255.218, ieri erano stati 220.656. Il tasso di positività è del 2,93%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più.