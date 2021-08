Catania: in fila per i tamponi ma non per i vaccini

CATANIA – L’hub di Catania preso d’assalto, ma non per i vaccini. Da stamattina (ma pare che da giorni sia così) si è creato un lungo serpentone di auto in coda per effettuare i tamponi.

Una fila di circa due chilometri, dall’ingresso della tangenziale fino al centro vaccinale dell’ex mercato ortofrutticolo di Catania. GUARDA LE FOTO

L’accesso per l’area dei vaccini è invece desolatamente libero. Una fotografia significativa dell’andamento dell’epidemia a Catania, provincia che ieri ha registrato ben 411 nuovi positivi (su 1.508 in tutta l’Isola).