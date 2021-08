A18 e Ss 114, incendi tra Acireale e Giarre

Mattinata movimentata sull’A18 e sulla Statale statale 114 per alcuni incendi di sterpaglie che hanno lambito la sede stradale, ostacolando in alcuni casi il traffico veicolare. Disagi in particolare sull’autostrada Messina-Catania per un incendio divampato questa mattina, intorno alle 11.30, nel tratto Acireale-Giarre, in direzione Messina.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale ed i vigili del fuoco. Non si esclude che il rogo possa essere stato innescato dal lancio di una sigaretta da un’auto in transito, l’erba secca e le alte temperature hanno fatto il resto.

Fiamme anche in Madonna delle Grazie, ad Acireale, dov’è stato necessario l’intervento di due squadre dei VdF.