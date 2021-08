Covid: in Sicilia altri 1.508 positivi

Schizza ancora il numero dei positivi al Covid in Sicilia. Nell’ultimo monitoraggio diffuso dalla protezione civile i nuovi casi nell’Isola sono 1.508 a fronte di 17.583 test somministrati. L’indice di positività resta invariato rispetto a ieri e si attesta all’8,5%. La regione resta ancora prima in Italia per numero di contagi giornalieri. Si registrano 12 nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 6.201.

Sono attualmente ricoverate 663 pazienti, 83 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri), 933 sono i guariti.

Questo il dettaglio per province: Palermo 231, Catania 411, Messina 126, Siracusa 148, Ragusa 144, Trapani 101, Caltanissetta 135, Agrigento 147, Enna 63.

In tutta Italia i positivi sono 7.224 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.471.225, i morti 128.683. I dimessi e i guariti sono invece 4.211.080, con un incremento di 6.211 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 131.462 con un aumento di 960 casi nelle ultime 24 ore.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 220.656, ieri erano stati 206.531. Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri. E ancora 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di cinque unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (ieri erano stati 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.692, rispetto a ieri sono 65 in più.