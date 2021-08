Covid: Sicilia, tasso di incidenza all’8,5%

Risale oltre quota mille il bilancio giornaliero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono 1.377 i nuovi positivi registrati (ieri erano stati 997) a fronte di 16.265 tamponi processati in Sicilia (ieri 15.038).

L’incidenza sale dal 6,6% all’8,5%. L’Isola nettamente resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri. Al secondo posto c’è la Toscana con 844 contagi.

Gli attuali positivi sono 20.702 con un aumento di altri 985 casi. I guariti sono 376 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 16 vittime (7 del 18 agosto, 7 del 17 agosto e altre 2 “recupero” dei giorni precedenti, così come comunicato dalla Regione).

Sul fronte ospedaliero sono adesso 724 i ricoverati, 23 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 83 i ricoverati (3 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il contagio nelle singole province Palermo fa registrare 290 casi, Catania 283, Trapani 199, Siracusa 141, Ragusa 124, Agrigento 120, Caltanissetta 104, Messina 81, Enna 35.

Sono invece 7.260 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 7.162. Sono 55 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 206.531 (ieri 226.423), il tasso di positività è del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 460 (18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite). Gli ingressi giornalieri sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.

Nella somma complessiva delle nuove vittime nell’ultimo bollettino sono stati conteggiati dieci decessi in più, che riguardano i giorni precedenti (8 in Calabria e due in Sicilia).