Ancora fiamme ad Acireale, abitazioni minacciate

ACIREALE (CATANIA) – Le alte temperature, l’erba secca e la mano distruttrice dell’uomo continuano ad alimentare l’emergenza incendi in Sicilia. Decine di ettari di macchia mediterranea stanno andando in fumo a Catania e provincia.

Mattinata movimentata per i vigili del fuoco che ad Acireale sono dovuti intervenire con diverse squadre per domare incendi in via Fossazze ed in via Rocca Mena; le fiamme stanno lambendo alcune abitazioni dopo essersi propagate per la presenza di sterpaglie.

Come si ricorderà, la scorsa settimana un vasto incendio si è sviluppato nei pressi del polo sportivo Tupparello, rendendo necessaria l’evacuazione di numerose abitazioni.