ADRANO – Agenti del commissariato di polizia di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 32enne per incendio. L’uomo, per motivi rimasti sconosciuti, ha appiccato il fuoco alla propria autovettura posteggiata in strada.

Le fiamme si erano pericolosamente estese a sterpaglia e rifiuti presenti nelle vicinanze. Agli agenti che gli hanno chiesto il motivo del gesto, l’uomo ha risposto di avere agito per “nervosismo”