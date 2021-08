“Un leghista presidente della Regione in Sicilia”

Visita a sorpresa stamattina da parte del leader della Lega Matteo Salvini al comando dei vigili del fuoco di Messina. Si è parlato di emergenza incendi, ma anche di scadenze politiche regionali.

“Come Lega lavoriamo con gioia e impegno in Sicilia ancora per un anno e poi parleremo nel 2022 di chi si candiderà alle regionali penso che la Lega sarà forza trainante in questa Regione e non solo perché ormai in Assemblea regionale c’è stato l’ingresso dei quattro nuovi deputati ma perché siamo determinanti” ha detto Salvini.

“Penso – ha aggiunto – che quello che ha fatto la Lega per la Sicilia si moltiplicherà, quindi abbiamo l’ambizione, non la pretesa, che sia la Lega insieme agli alleati del centrodestra, a indicare il prossimo presidente della Regione: per me è un obiettivo a portata di mano”.

“Con il sindaco di Messina mi scrivo regolarmente sui problemi della città però non abbiano mai affrontato tematiche regionali, ne parleremo nel 2022 adesso lavoriamo. Oggi non incontrerò Cateno De Luca: ho ritenuto mio dovere e piacere portare da ex ministro degli Interni il mio ringraziamento ai vigili del fuoco anche perché questa è una delle sedi messe peggio e quindi occorre investire non basta dire grazie ai pompieri”.