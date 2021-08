Scooter si scontrano frontalmente: un morto

AGRIGENTO – Un cinquantenne di Agrigento, Michele Terrasi, ha perso la vita a causa in un incidente stradale verificatosi in contrada Maddalusa. Altre due persone sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni di Dio”.

L’incidente, un frontale fra due scooter, si è verificato lungo la Ss 640. Stando alle prime ricostruzioni, uno dei due scooter dopo l’impatto frontale è finito sotto un’autovettura.

Il cinquantenne ha perso la vita sul colpo; coinvolte anche due auto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Agrigento.