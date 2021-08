Incendi, allerta rossa nel Palermitano

PALERMO – Sono ancora caldissime le temperature nel Palermitano che continua a bruciare anche per roghi di sospetta natura dolosa. Sono ore di grande apprensione per un vasto incendio (ancora in corso) divampato la scorsa notte nei pressi di Giacalone.

Vigili del fuoco, personale del corpo forestale regionale e protezione civile hanno spento le fiamme a Termini Imerese, Trabia, Monreale, Borgetto, Partinico e San Cipirello.

Anche per oggi la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per incendi nella zona del Palermitano ed in tutte le altre province, esclusa Messina, dove l’allerta è gialla.