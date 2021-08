Col camion contro un escavatore: un morto a Palermo

PALERMO – Francesco Paolo Randazzo, 69 anni, è morto questo pomeriggio a Palermo in un incidente in viale Regione siciliana quasi all’imbocco dell’autostrada direzione Catania.

Randazzo era alla guida del camion utilizzato per la vendita di frutta e verdura ed è finito contro un escavatore, per i lavori della posa della fibra ottica. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso il controllo del mezzo per lo scoppio di un pneumatico.

L’impatto con l’escavatore è stato violento. A nulla sono valsi i tentativi di prestargli soccorso da parte dei sanitari del 118. L’uomo è arrivato morto in ospedale.