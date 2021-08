Catania, debutto di sabato

Due anticipi al sabato e tre notturne per il Catania in avvio di campionato.

Secondo quanto stabilito dalla Lega Pro, che ha reso noto il programma ufficiale delle prime tre giornate del girone d’andata di Serie C, i rossazzurri debutteranno sabato 28 agosto a Monopoli alle 20.30, sette giorni dopo faranno il loro esordio casalingo ospitando la Fidelis Andria sabato 4 settembre al Massimino alle 20.30 e quindi torneranno in trasferta per affrontare la Paganese domenica 12 settembre alle 20.30.

Questo il programma completo delle prime tre giornate.

1a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 AGOSTO 2021

AVELLINO – CAMPOBASSO Domenica Ore 20.30 Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino

CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 20.30 Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro

FIDELIS ANDRIA – JUVE STABIA Domenica Ore 20.30 Stadio degli Ulivi, Andria (BT)

MONOPOLI – CATANIA Sabato Ore 20.30 Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli (BA)

MONTEROSI TUSCIA – FOGGIA Sabato Ore 20.30 Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo

PAGANESE – ACR MESSINA Sabato Ore 20.30 Stadio “Marcello Torre”, Pagani (SA)

PALERMO – LATINA Domenica Ore 20.30 Stadio “Renzo Barbera”, Palermo

POTENZA – BARI Lunedì Ore 21.00 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

TARANTO – TURRIS Domenica Ore 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto

VIBONESE – PICERNO Domenica Ore 20.30 Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia

2a GIORNATA ANDATA – 04-05-06 SETTEMBRE 2021

ACR MESSINA – PALERMO Sabato Ore 20.30 Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia

BARI – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 17.30 Stadio “San Nicola”, Bari

CAMPOBASSO – TARANTO Sabato Ore 20.30 Stadio “Nuovo Romagnoli”, Campobasso

CATANIA – FIDELIS ANDRIA Sabato Ore 20.30 Stadio “Angelo Massimino”, Catania

FOGGIA – POTENZA Domenica Ore 17.30 Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia

JUVE STABIA – AVELLINO Sabato Ore 20.30 Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia (NA)

LATINA – PAGANESE Sabato Ore 20.30 Stadio “Domenico Francioni”, Latina

PICERNO – CATANZARO Sabato Ore 20.30 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

TURRIS – MONOPOLI Sabato Ore 20.30 Stadio “Amerigo Liguori”, Torre del Greco (NA)

VIRTUS FRANCAVILLA – VIBONESE Sabato Ore 20.30 Stadio “Giovanni Paolo II”, Francavilla Fontana (BR)

3a GIORNATA ANDATA – 11-12-13 SETTEMBRE 2021

AVELLINO – LATINA Domenica Ore 20.30

CATANZARO – POTENZA Domenica Ore 20.30

FIDELIS ANDRIA – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 20.30

FOGGIA – TURRIS Sabato Ore 20.30

MONOPOLI – ACR MESSINA Domenica Ore 20.30

MONTEROSI TUSCIA – CAMPOBASSO Domenica Ore 20.30

PAGANESE – CATANIA Domenica Ore 20.30

PICERNO – BARI Domenica Ore 20.30

TARANTO – PALERMO Sabato Ore 17.30

VIBONESE – JUVE STABIA Domenica Ore 20.30