Marijuana nell’aspirapolvere: arrestato

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri di Pedara, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 44enne per spaccio di droga.

I militari si sono presentati davanti casa del 44enne che, alquanto sorpreso, ha fatto di tutto per evitare che gli uomini in divisa potessero entrare in casa.

I carabinieri, una volta entrati, guidati dal prezioso fiuto del cane antidroga, si sono recati in cucina dove hanno trovato e sequestrato un sacchetto di plastica con 30 grammi di marijuana nascosto all’interno di una aspirapolvere.