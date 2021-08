Covid: a Ragusa un terzo dei positivi in Sicilia

Sono 881 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia secondo il report comunicato dal ministero per la Salute. Sono stati somministrati complessivamente 8.028 test, tra tamponi rapidi e molecolari. La regione resta sempre prima in Italia per numero di contagi. Nell’Isola si contano 7 nuove vittime che portano il totale al 6.141 decessi per Covid, sono 177 i guariti.

Si trovano attualmente ricoverate negli ospedali siciliani 583 pazienti, di questi 71 in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri).

Questo il dettaglio dei contagi nelle singole province: Palermo 184, Catania 181, Messina 95, Ragusa 261, Siracusa 82, Trapani 39, Caltanissetta 4, Agrigento 3, Enna 32.

In Italia i casi positivi registrati oggi sono 3.674. Ieri erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.444.338, i morti 128.456. I dimessi e i guariti sono invece 4.187.186, con un incremento di 3.477 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 128.696 con un aumento di 168 casi nelle ultime 24 ore.

Complessivamente sono stati effettuati 74.021 tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 160.870. Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 404, in aumento di 20 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.334, con un incremento di 172 unità rispetto a ieri.