Catania, pusher con l’e-bike

CATANIA – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante di Catania hanno arrestato uno spacciatore di droga di 21 anni sorpreso a vendere dosi di marijuana, nei pressi di via Padova, anche a due minorenni di 15 e 17 anni.

Il pusher per servire i clienti si muoveva con una nuovissima E-Bike City. E’ stato trovato in possesso di 11 dosi di marijuana e di 65 euro in contanti.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno anche sequestrato circa 850 grammi di marijuana, 16.800 euro in contanti e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto in carcere.