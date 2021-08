Ustica, macchina dell’Usca si schianta su un muro: tre feriti

USTICA – E’ di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente che si è verificato nell’isola di Ustica questa mattina e che ha coinvolto un’auto dell’Usca in servizio per conto dell’Asp di Palermo. A bordo della vettura c’erano tre persone.

L’autista in località Tramontana ha perso il controllo dell’auto. Prima è finito contro un’auto parcheggiata e poi contro il muro che delimita la strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo e affidarlo alle cure dei medici del 118 che in elisoccorso lo hanno trasportato all’ospedale Civico di Palermo.

I carabinieri stanno eseguendo le indagini e stanno sentendo quanti erano a bordo per ricostruire la dinamica dell’incidente. Saranno eseguiti anche i controlli alcolemici sull’autista.