Incendio minaccia agriturismo

Un incendio a Niscemi sta bruciando cinquanta ettari di terreno con frutteto, macchia mediterranea e parte di un boschetto, e hanno minacciato un agriturismo sulla Strada Provinciale 227.

Nella struttura erano presenti diverse persone che stavano festeggiando il Ferragosto. Grazie ai vigili del fuoco, intervenuti con squadre da Caltanissetta, Gela e un elicottero Falco 08, coordinati dal Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) capo reparto Vittorio Imbrogno, il fronte di fuoco è stato fermato. L’agriturismo, che in un primo tempo doveva essere evacuato, è stato risparmiato dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dal vento e delle alte temperature.

Un canadair e due elicotteri insieme alle squadre di terra sono stati impegnati in incendi tra Vicari, Lercara Friddi e Roccapalumba, dove stanno bruciando ettari di vegetazione. Le fiamme sono divampate in contrada Ferre, in contrada Manganaro e a Colle Paradiso e stanno impegnando diverse squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile