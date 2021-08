Rapina supermercato, ventenne arrestato

PATERNO‘ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato un ventenne per rapina aggravata e porto abusivo di armi. Ieri sera, intorno alle 19.30, un uomo armato di coltello e con il volto travisato da calzamaglia ha fatto irruzione nel supermercato Crai di via Bari 142, a Paternò.

Il rapinatore, sotto la minaccia delle armi, è riuscito ad impossessarsi di oltre mille euro contenuti nelle due casse per poi fuggire via a piedi. I militari, grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza, sono risalite al giovane che già in passato si era reso protagonista di simili episodi.

L’immediata “visita” nell’abitazione del sospettato ha permesso ai carabinieri di recuperare la somma sottratta, ancora appoggiata su un tavolo posto nel corridoio dell’immobile, nonché di ricevere dalla viva voce e dalle mani del malvivente la confessione e il coltello utilizzato per compiere la rapina. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.