Assembramenti e senza mascherine: chiusi locale e chiosco

CATANIA – Nell’ambito dei servizi finalizzati al rispetto delle norme anti-Covid, i carabinieri di Catania con il supporto del Nas hanno fatto irruzione in un lido della Scogliera che nelle ore serali si trasforma in lounge-bar e ristorante, dov’era stata organizzata una serata danzante con tanto di dj, assembramenti e clienti tutti privi dei dispositivi di protezione individuale.

Al tempo stesso, i carabinieri del Nas hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nella cucina del ristorante con relativa sanzione di oltre mille euro contestata al titolare del lido. Oltre alle pesanti sanzioni, i carabinieri hanno disposto la chiusura per 5 giorni del locale.

La polizia ha invece effettuato un controllo straordinario del territorio a Picanello e Barriera. Il titolare di un chiosco-bar è stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico ed inosservanza della normativa anti-Covid: il personale che serviva al bancone non indossava i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla vigente normativa. Per questo motivo è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.