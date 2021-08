Via al restyling di parco Falcone

CATANIA – Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale voluti dal sindaco Salvo Pogliese per riqualificare le aree cittadine che ospitano giardini pubblici e spazi di aggregazione sui quali insistono anche attività commerciali.

Su input degli assessori Fabio Cantarella e Ludovico Balsamo, operazioni di riordino, pulizia e manutenzione straordinaria hanno interessato in questi giorni il parco Falcone, polmone verde nel quartiere Borgo-Sanzio, e le aree limitrofe.

Squadre di operatori delle manutenzioni, oltre che di Dusty e Multiservizi, hanno ripulito il sito, installato ulteriori quindici cestini portarifiuti con posacenere, messo a dimora nuove piante donate da un vivaio.

E’ stato inoltre recuperato un vecchio totem, manufatto in cemento di oltre 400 chilogrammi, che era stato divelto e abbandonato e che, con l’ausilio di una gru, è stato riposizionato come punto d’appoggio per gli steccati in legno che consentono di attraversare uno dei ponticelli del parco.

“Invitiamo tutti – dicono Cantarella e Balsamo – ad avere a cuore e rispettare gli spazi di aggregazione che Catania offre e che tante volte sono deturpati per l’inciviltà di alcuni che arrecano danno ai tanti che invece si comportano correttamente e contribuiscono al bene collettivo”.