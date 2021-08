Auto ribaltata, riaperta la Catania-Siracusa

Sta lentamente tornando alla normalità la circolazione sull’autostrada Catania-Siracusa, rimasta bloccata per diverse ore in direzione Catania in avvicinamento al km 15, per la presenza di un’auto ribaltata. L’incidente ha causato una coda di oltre 7 chilometri.

Ferita nell’impatto la persona che era a bordo. Il personale Anas si è attivato per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il tratto interessato è stato riaperto al traffico intorno alle 15.