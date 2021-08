E’ morto Gino Strada, fondatore di Emergency

E’ morto il fondatore di Emergency Gino Strada. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Strada aveva 73 anni. Gino Strada è morto in Normandia. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, che ha riferito che il medico e filantropo soffriva di cuore.

L’account Twitter della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’ ha scritto: “Annunciamo con profonda tristezza la scomparsa di #GinoStrada, il fondatore di Emergency, che ci ha lasciato all’età di 73 anni. Non dimenticheremo mai il grande contributo delle sue iniziative umanitarie nel mondo”.

“L’esperienza di Gino Strada è una lezione per tutti ed un monito agli Stati troppo spesso disattenti o anche ostili a fasce sociali e persone in precarie condizioni ed esposte a sofferenze e morte”. Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, appresa la notizia della scomparsa del fondatore di Emergency, al quale – ricorda il primo cittadino – “nel 2014 abbiamo conferito la cittadinanza onoraria per il suo impegno e per l’impegno di Emergency nel mondo e con una presenza anche a Palermo per aver cura della vita e degli invisibili ai margini della società”.