Catania, beccati con i rifiuti speciali nel sacco

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato due pregiudicati catanesi, di 28 e 34 anni, per trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali senza autorizzazione. Intercettato l’autocarro in viale Libertà con a bordo i due giovani, lo hanno seguito fino a una discarica abusiva a cielo aperto, tra Catania e Misterbianco, dove stavano per versare i rifiuti caricati precedentemente sul cassone.

A bordo c’erano anche dei rifiuti speciali (come elettrodomestici e pc) potenzialmente inquinanti per il suolo, che secondo la legge dovrebbero essere smaltiti esclusivamente da ditte specializzate. Il camion e l’intero carico sono stati posti sotto sequestro.

Denunciato anche un pregiudicato catanese di 70 anni poiché trasportava rifiuti senza autorizzazione. E’ stato fermato mentre percorreva a bordo di una Ape Piaggio via della Concordia: all’interno del cassone trasportava del materiale ferroso e altri tipi di rifiuti.