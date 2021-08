Nell’Isola aumentano i ricoveri per Covid

Sono 868 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 20 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.407 test, con il tasso di positività che risale dal 4,5 al 6%.

Nove i morti, 472 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 518 persone (+20), delle quali 59 in terapia intensiva (+9).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 199 a Catania, 164 a Palermo, 133 ad Agrigento, 129 a Ragusa, 94 a Caltanissetta, 59 a Trapani, 49 a Siracusa, 33 a Enna, 8 a Messina.

In tutta Italia sono 6.968 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.636. Sono 31 le vittime in un giorno, lo stesso incremento di ieri. Effettuati 230.039 test (ieri 241.766), il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.413.162, i morti 128.304. I dimessi e i guariti sono 4.166.095, con un incremento di 4.450 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 118-761, con un aumento di 2.438 nelle ultime 24 ore.

Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.948, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri.