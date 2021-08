Senza mascherine e privi di green pass: chiuso locale

CATANIA – Controlli a tappeto della polizia per fare rispettare la normativa anti-Covid e per verificare la corretta applicazione del green pass. Un accertamento è stato eseguito in una sala giochi e scommesse di Librino, dove sono stati sorpresi quattro avventori privi di mascherina protettiva, tre dei quali senza green pass.

Per questo motivo è stata disposta la chiusura provvisoria dell’attività per cinque giorni e sono state contestate nove sanzioni amministrative per un totale di 3mila 600 euro.

Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti controlli di polizia che hanno consentito di elevare numerosi verbali per violazioni al Codice della strada e il sequestro amministrativo di un veicolo per mancanza di assicurazione per responsabilità civile.