In Sicilia 48,8 gradi: è record europeo (forse)

La Sicilia è rovente. Le temperature in varie zone superano i 45 gradi. E potrebbe esserci anche un nuovo record: oggi pomeriggio sono stati registrati 48.8° (dato rete Sias) nella provincia di Siracusa, in particolare a Floridia, dopo i 47° di martedì a Lentini.

“Se il dato verrà validato, dopo le opportune analisi, potrà diventare il valore più alto registrato sul continente europeo, battendo il precedente record di 48° misurato ad Atene il 10 luglio 1977, superando addirittura il record di 48.5° fatto segnare da una stazione non ufficiale a Catenanuova nell’agosto 1999”, afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni.

Ma qualcuno contesta: “E’ difficile stabilire se le temperature registrate oggi nel Siracusano abbiano effettivamente raggiunto 48,8 gradi, né ci sono elementi per stabilire che si tratti effettivamente di un record europeo”, dice Guido Guidi, tenente colonnello dell’aeronautica militare-servizio meteorologico.

“Con riferimento alla nostra rete di osservazione non abbiamo rilevato nelle nostre stazioni nessun valore analogo a quello di cui si parla”, precisa. “Al momento la temperatura più alta è quella pari a 44,4 gradi rilevata a Sigonella: non è il valore più alto mai registrato, ma è comunque un valore alto”.

Una delle reti che hanno segnalato il valore di 48,8 gradi è quella del Servizio informativo agrometeorologico siciliano, che nella mappa in cui presenta le osservazioni scrive che i dati riportati “sono prodotti direttamente dalle stazioni e non sono soggetti ad alcuna procedura di controllo e validazione, né automatica né manuale. Possono pertanto riportare errori dovuti a malfunzionamento dei sensori nonché a interventi di manutenzione”. Per questo, conclude Guidi, “è necessario attendere la validazione”.

Temperature elevatissime sono state registrate anche altrove: 47,4 gradi a Paternò, 45,4 a Francofonte, 45,2 ad Aragona e 46 a Mineo.

Bollente il Siracusano: a Noto 46,1 gradi, a Francofonte 45,2. A Lentini il sindaco Saverio Bosco ha firmato un’ordinanza per limitare il numero di persone in giro per le strade nelle ore più calde e salvaguardare anche la salute degli animali. “Dalle 10 alle 19 è vietato passeggiare con i cani ed è vietato anche tenere gli animali nei balconi o nelle terrazze”. Quattro gli anziani finiti al pronto soccorso perché disidratati.

In tutta la Sicilia, a esclusione della provincia di Trapani, è stata diramata dalla protezione civile regionale l’allerta rossa per le straordinarie ondate di calore. Rischio incendi praticamente nell’intera regione.

Da domani l’afa dovrebbe allentare la morsa, con massime sui 32 gradi in città, fino a Ferragosto.