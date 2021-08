Il giorno più caldo: la Sicilia boccheggia

Gli esperti meteo dicono che oggi potrebbe essere il giorno più caldo dell’estate, per alcuni temperature così alte che hanno raggiunto e superato il picco record di agosto 1999.

Le previsioni meteo per la giornata dell’11 agosto fanno segnare picchi di 46 gradi nel Siracusano, termometri lievemente più giù a Palermo dove sono previsti 42 gradi e 41 gradi a Catania, dove l’allerta è arancione. A Messina sono previsti 38 gradi. In tutta la Sicilia, ad esclusione della provincia di Trapani, è stata dirimata dalla protezione civile regionale l’allerta rossa per le straordinarie ondate di calore. Ovunque la percezione di caldo elevato sarà accentuata dall’afa. Rischio incendi praticamente in tutta la regione.

Ieri temperature record a Paternò con 46,7 gradi e a Mineo con 46, valori che attestano come nell’entroterra, in Comuni come Sferro, Catenanuova e Ramacca siano state raggiunte massime di almeno 48 gradi. Da domani l’afa dovrebbe allentare la morsa, con massime sui 32 gradi in città, fino a Ferragosto