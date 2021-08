Dall’Oglio da Catania a Palermo

Si chiude l’esperienza in rossazzurro di Jacopo Dall’Oglio.

Il centrocampista mamertino e il Calcio Catania hanno trovato l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno.

Dall’Oglio, 29 anni, lascia la maglia etnea dopo un biennio nel quale ha totalizzato 47 presenze e 6 gol.

La partenza da Catania, resasi necessaria per alleggerire il monte ingaggi della società rossazzurra, non allontanerà il mediano dalla Sicilia: per il giocatore è già pronto un contratto con il Palermo, club con il quale ha già sostenuto le visite mediche.