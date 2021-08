Auto si ribalta, morta una donna

MESSINA – Un medico anestesista di 65 anni, Amelia Martino, è morta in ospedale a Messina la scorsa notte in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale.

La donna ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada e ribaltandosi mentre percorreva la strada adiacente il torrente Santo Stefano a Messina.

Dopo l’impatto la donna è stata trasporta d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento per tentare di salvarle la vita, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, è deceduta nella notte. La sezione infortunistica della polizia municipale ha effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente.