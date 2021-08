Veliero rischia di naufragare alle Eolie

MESSINA – Disavventura per cinque turisti a bordo del Perini “Malizia” che appartenne anche a Ranieri di Monaco. Il glorioso veliero di 21 metri, noleggiato, stava navigando in tour nelle isole Eolie, con tre uomini d’equipaggio, quando al largo di Stromboli, per un guasto ai comandi, si è tentato di spiaggiarlo. Il mare molto calmo ha facilitato la manovra e il Perini è finito, rischiando il naufragio, a sud del porticciolo di Scari.

Con la scialuppa di salvataggio, i cinque turisti che sono rimasti illesi, come gli uomini dell’equipaggio, sono stati trasportati al porto di Scari. A bordo del veliero è rimasto il comandante con un marinaio. Lanciato l’Sos si è attivata la Guardia costiera.

L’operazione è stata coordinata dal tenente di vascello dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari Donato Scolozzi. Il veliero era stato noleggiato a Trapani. La società ha avviato l’operazione di recupero del Perini che dovrebbe concludersi tra oggi e domani.