Imposte non versate, nuovi guai per Pulvirenti

CATANIA – La Guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di Carmelo Sapienza e Antonino Pulvirenti, sottoposti a indagini – in qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore di fatto di Meridi srl, società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata – per omesso versamento delle ritenute con riferimento al 2017 e 2018.

Le indagini sono scattate da una segnalazione all’Agenzia delle entrate, con la quale sono stati sottoscritti protocolli per rendere tempestivi i flussi informativi in tema di reati tributari nell’ambito di un rapporto di proficua collaborazione istituzionale.

I successivi approfondimenti, svolti dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania, hanno consentito di accertare che Pulvirenti è risultato l’amministratore della Meridi e che la società oggetto di approfondimento abbia omesso di versare le ritenute Irpef dovute in base alle dichiarazioni annuali presentate in qualità di sostituto d’imposta per gli anni 2017 e 2018, per un importo superiore a 4 milioni di euro.