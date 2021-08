Festa abusiva con 300 persone

PANTELLERIA (TRAPANI) – I carabinieri sono intervenuti in una villa privata con piscina in contrada Margana dov’era in corso una serata danzante con la presenza di oltre 300 persone.

I militari dell’isola, impegnati in un servizio di perlustrazione, aveva notato decine di auto parcheggiate e un gran numero di persone che si dirigeva verso un’abitazione non distante dallo scalo aeroportuale. Vista l’ora, circa l’una e trenta, le forze dell’ordine sono entrate nella villa attirati anche dalla musica ad alto volume.

Giunti nei pressi dell’ingresso è stata notata la presenza di due persone che regolavano l’afflusso, mentre dentro si trovano trecento invitati con tanto di Dj ed angolo bar con alcolici e superalcolici.

L’organizzatore della serata, un 34enne nato a Roma, ma residente a Milano, è stato denunciato per disturbo del riposo delle persone, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo nonché sanzionato per la violazione delle norme anti-Covid. Sequestrata anche tutta l’attrezzatura musicale.