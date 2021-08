Benzina record: “Ogni famiglia spende 312 euro in più all’anno”

Tornano a salire i prezzi dei carburanti, con la benzina che, secondo le ultime rilevazioni Mise, costa in media 1,657 euro al litro, mentre il gasolio torna a quota 1,510 euro/litro.

Rispetto allo stesso periodo del 2020, la benzina registra un rincaro record del +18,6%, mentre il gasolio costa il 17,6% in più, come denuncia il Codacons. “Questo significa che un pieno di verde costa oggi 13 euro in più rispetto ad agosto dello scorso anno, mentre per un pieno di diesel l’aggravio di spesa è pari a +11,3 euro”.

Da inizio anno la benzina è cresciuta invece del +15%, mentre il gasolio del +14,5%. Per Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, si tratta di “aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per le tasche dei consumatori: +312 euro annui a famiglia”.