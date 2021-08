Spaccio, 48enne colto in flagranza di reato

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri della Stazione di Pedara, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 48enne di Pedara accusato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato colto in flagranza di reato.

A seguito di un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma ha individuato l’uomo quale possibile possessore di droga, recandosi direttamente presso la sua abitazione di via Perriera. Al loro arrivo l’uomo, smaltita una comprensibile “emozione” alla loro visita, ha tentato di fuorviare le loro attenzioni consegnando spontaneamente una dose di marijuana prelevata da un pensile della cucina, asserendo che si trattava di un uso personale e che null’altro era detenuto in casa.

Tentativo vano perché i carabinieri, supportati anche dal cane antidroga, hanno rinvenuto in quel pensile un bilancino di precisione sporco di marijuana mentre, in più punti dell’abitazione, ulteriori 50 grammi circa di marijuana, due piante in vaso di canapa indiana dell’altezza di circa 80 centimetri ed il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi.