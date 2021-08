Serie C: ecco i gironi

Sono stati composti i tre gironi di Serie C per la stagione 2021-2022. Quello che riguarda le siciliane come sempre è il girone C. Ecco le squadre che ne fanno parte:

SERIE C girone C

ACR MESSINA

AVELLINO

BARI

CAMPOBASSO

CATANIA

CATANZARO

FIDELIS ANDRIA

FOGGIA

JUVE STABIA

LATINA

MONOPOLI

MONTEROSI TUSCIA

PAGANESE

PALERMO

PICERNO

POTENZA

TARANTO

TURRIS

VIBONESE

VIRTUS FRANCAVILLA

GIRONE A: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U 23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusvecomp Verona.

GIRONE B: Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X.

Sorteggiati anche gli accoppiamenti di Coppa Italia: Vibonese-Catania, Juve Stabia-Messina, Palermo-Picerno. Si gioca il 21 agosto.