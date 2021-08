Il Catania gioca a Monopoli. E’ in trasferta la prima partita dei rossazzurri nel campionato di Serie C 2021-2022. Il calendario della nuova stagione, che si apre il 29 agosto, è stato presentato in diretta dalla Lega Pro.

Nella giornata inaugurale del girone C ci sono anche Paganese-Acr Messina e Palermo-Latina. Subito alla seconda la sfida tutta siciliana tra Messina e Palermo.

Questa la prima giornata completa:

Avellino-Campobasso

Catanzaro-Virtus Francavilla

Fidelis Andria-Juve Stabia

Monopoli-Catania

Monterosi Tuscia-Foggia

Paganese-Acr Messina

Palermo-Latina

Potenza-Bari

Taranto-Turris

Vibonese-Picerno

Ecco le altre partite del Catania giornata per giornata:

2ª giornata – Andata: domenica 5 settembre 2021, Catania-Fidelis Andria

Ritorno: domenica 9 gennaio 2022, Fidelis Andria-Catania

3ª giornata – Andata: domenica 12 settembre 2021, Paganese-Catania

Ritorno: domenica 16 gennaio 2022, Catania-Paganese

4ª giornata – Andata: domenica 19 settembre 2021, Catania-Bari

Ritorno: domenica 23 gennaio 2022, Bari-Catania

5ª giornata – Andata: domenica 26 settembre 2021, Catanzaro-Catania

Ritorno: domenica 30 gennaio 2022, Catania-Catanzaro

6ª giornata – Andata: mercoledì 29 settembre 2021, Catania-Turris

Ritorno: domenica 6 febbraio 2022, Turris-Catania

7ª giornata – Andata: domenica 3 ottobre 2021, Picerno-Catania

Ritorno: domenica 13 febbraio 2022, Catania-Picerno

8ª giornata – Andata: domenica 10 ottobre 2021, Catania-Juve Stabia

Ritorno: mercoledì 16 febbraio 2022, Juve Stabia-Catania

9ª giornata – Andata: domenica 17 ottobre 2021, Virtus Francavilla-Catania

Ritorno: domenica 20 febbraio 2022, Catania-Virtus Francavilla

10ª giornata – Andata: mercoledì 20 ottobre 2021, Catania-Avellino

Ritorno: domenica 27 febbraio 2022, Avellino-Catania

11ª giornata – Andata: domenica 24 ottobre 2021, Monterosi Tuscia-Catania

Ritorno: domenica 6 marzo 2022, Catania-Monterosi Tuscia

12ª giornata – Andata: domenica 31 ottobre 2021, Catania-Vibonese

Ritorno: domenica 13 marzo 2022, Vibonese-Catania

13ª giornata – Andata: domenica 7 novembre 2021, Campobasso-Catania

Ritorno: mercoledì 16 marzo 2022, Catania-Campobasso

14ª giornata – Andata: domenica 14 novembre 2021, Catania-Foggia

Ritorno: domenica 20 marzo 2022, Foggia-Catania

15ª giornata – Andata: domenica 21 novembre 2021, Taranto-Catania

Ritorno: domenica 27 marzo 2022, Catania-Taranto

16ª giornata – Andata: domenica 28 novembre 2021, Catania-Potenza

Ritorno: domenica 3 aprile 2022, Potenza-Catania

17ª giornata – Andata: domenica 5 dicembre 2021, Latina-Catania

Ritorno: domenica 10 aprile 2022, Catania-Latina

18ª giornata – Andata: domenica 12 dicembre 2021, Catania-Palermo

Ritorno: venerdì 15 aprile 2022, Palermo-Catania

19ª giornata – Andata: domenica 19 dicembre 2021, Acr Messina-Catania

Ritorno: domenica 24 aprile 2022, Catania-Acr Messina

