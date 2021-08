Fontanarossa: nell’ultima settimana 7.500 test e 18 positivi

CATANIA – Sono 7.535 i tamponi rapidi effettuati la lunedì 2 a domenica 8 agosto nell’area Covid allestita negli spazi del terminal B dell’aeroporto di Catania.

Si tratta dei passeggeri provenienti dalle zone a rischio variante, con un 10% circa di test su base volontaria. Di questi, 18 i positivi tra gli utenti che si sono sottoposti a screening.

In particolare, nel fine settimana su 3158 tamponi ci sono stati 6 positivi, così distribuiti: su 1.252 eseguiti venerdì risultato un positivo; sabato 994, positivi 3; ieri 912, positivi 2.

Nei tre giorni, da venerdì a domenica, sono stati 58 i velivoli provenienti dalle aree per cui è obbligatorio il test. “Il traffico aereo è intenso, siamo nel pieno della stagione, l’aeroporto scoppia di turisti, in arrivo e partenza, e far fronte ai controlli presuppone un’organizzazione più efficiente e compatta”, dice Pino Liberti, commissario ad acta per l’emergenza Covid a Catania.