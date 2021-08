Con la moglie a rubare carrube nel terreno del poliziotto

POZZALLO (RAGUSA) – I carabinieri di Pozzallo hanno arrestato due coniugi di Pozzallo, colti in flagrante durante un furto. I due, in pieno giorno, si sono introdotti un terreno recintato in contrada Graffetta, di proprietà di un poliziotto locale, e con normalità hanno iniziato a rubare carrube; frutto ricco di fibre e con proprietà che sembrano essere in grado di rilasciare effetti benefici sul nostro organismo, dal costo, in quest’ultimo anno, in forte ascesa.

I carabinieri che perlustravano la zona, già oggetto di segnalazioni per analoghi reati, hanno notato al loro passaggio segni di nervosismo e immediatamente hanno chiesto spiegazioni. La donna ha cercato subito di sviare le indagini asserendo che si erano appena fermati per necessità fisiologiche, ma a tradirli c’erano un sacco pieno di carrube caricato in macchina e altri sacchi già parzialmente pieni. Subito sono scattate le manette.