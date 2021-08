Sicilia: Covid non si ferma, aumenta rischio giallo

Sono 822 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 46 in più rispetto a ieri. Di poco superiori ai 9.000 i test effettuati, con la percentuale di positivi che sale dal 4,3 a un 9% che sarebbe molto preoccupante, se non fosse che i dati del fine settimana sono sempre un po’ fuori norma.

Tre i deceduti a causa del virus, 153 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 472 persone (+31), delle quali 54 in terapia intensiva (+7).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 244 a Palermo, 137 a Ragusa, 110 a Catania, 80 ad Agrigento, 72 a Caltanissetta, 70 a Siracusa, 55 a Trapani, 28 a Enna, 26 a Messina.

In tutta Italia sono 5.735 i nuovi positivi. Ieri erano stati 6.902. Undici le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Effettuati 203.511 test (ieri 293.863), il tasso di positività è del 2,8%, in aumento rispetto al 2.3% di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220. I dimessi e i guariti sono 4.155.931, con un incremento di 1.991 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi salgono a 112.266 con un aumento di 3.731 rispetto nelle ultime 24 ore.

Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2631, 98 in più rispetto a ieri.