Il record dell’Italia multietnica

“Per la prima volta nella storia l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara, un record che nessuno potrà battere ma solo eguagliare”: è raggiante il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi Olimpici di Tokyo, da Casa Italia.

L’Italia ha chiuso con 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. “E’ un’Italia multietnica e un’Italia super integrata – ha aggiunto Malagò – abbiamo portato per la prima volta ai Giochi atleti provenienti da tutte le regioni e province autonome italiane ed abbiamo portato atleti nati in tutti e cinque i continenti. Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina”.